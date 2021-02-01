Путин потребовал защитить интересы вкладчиков в ценные бумаги

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Владимир Путин призвал защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги на непрофессиональном уровне. Об этом президент РФ заявил на совещании по ситуации в банковской сфере, передает РИА Новости.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами", – отметил глава государства.

Путин объяснил, что приоритет следует отдать снижению рисков инвесторов-любителей. По его мнению, необходимо исключить повторение ситуации с обманутыми дольщиками.

Ранее на торговых биржах отметили повышение стоимость серебра. Она резко увеличилась до максимальных за последние 8 лет значений, причем рост составил 12%.

