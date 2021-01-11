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Цена биткоина опустилась ниже 32 тысяч долларов.

Согласно информации портала CoinMarketCap, стоимость биткоина опустилась на 18,91%, составив 31 502 доллара. В это же время на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, он упал на 20,86% – до 31 496 долларов.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

В конце 2020 года стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов. Отмечалось, что тем самым цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Ранее эксперты спрогнозировали рост курса криптовалюты до 31 тысячи долларов в 2021 году. По их прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала текущего года.

