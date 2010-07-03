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Экономика

11:07

Эксперты нашли способ определять официальную цену биткоинов

экономика

Фото: depositphotos/ulchik74

В России нашли способ определять официальную цену биткоинов. Рекомендации разработали в Ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), пишет газета "Известия".

По словам специалистов, в течение дня каждые 30 секунд запрашивается курс криптовалюты у нескольких бирж. Полученная информация анализируется и на 23:59:40 по московскому времени выявляется средневзвешенное значение. После этого высчитывается кросс-курс к доллару и рублю.

Предполагается, что такая система позволит ввести налогообложение криптовалют.

Ранее сообщалось, что в России нашли способ легализовать криптовалюты. Как сказано в докладе о криптовалютах, подготовленном Ассоциацией банков России (АБР), майнинг цифровых денег можно юридически рассматривать. Например, в рамках понятия "вновь созданное", которое включает разного рода изделия, самостоятельно произведенные человеком. Тогда криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом.

В начале года глава ВТБ Андрей Костин назвал биткойн "фейковой валютой", у которой нет будущего. Руководитель кредитной организации отметил, что специалисты пока не могут "списывать биткоин со счетов".

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