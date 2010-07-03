Стоимость биткоина превысила 12 тысяч долларов

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За прошедшие сутки обменный курс биткоина увеличился на 10,95% и по состоянию на 8:00 мск достиг 12446,36 тысячи долларов за единицу. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Единица криптовалюты в последний раз стоила дороже 12 тысяч долларов в январе прошлого года.

Стоимость биткоина начала расти в начале мая 2019 года, а 22 июня обменный курс криптовалюты преодолел отметку в 10 тысяч долларов.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что биткоин ждет новый рекордный рост. Эксперт уверен, что вопреки скачкам курса биткоин не сдавал своих позиций, которые всегда были связаны с определенными требованиями рынка. С увеличением количества проектов, в которых используют криптовалюты, биткоин способен стать новым витком в развитии экономики.