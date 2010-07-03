Стоимость биткоина превысила 10 тысяч долларов

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Курс биткоина в ходе торгов 22 июня преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

"Биткоин дорожает на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra. Прямых официальных обменных шлюзов между этими валютами не ожидается, но само по себе наличие такого платежного средства может значительно укрепить криптоэкономику", – цитирует РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром" Арсений Поярков.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что биткоин ждет новый рекордный рост. Эксперт уверен, что вопреки скачкам курса биткоин не сдавал своих позиций, которые всегда были связаны с определенными требованиями рынка. С увеличением количества проектов, в которых используют криптовалюты, биткоин способен стать новым витком в развитии экономики.

На данный момент капитализация рынка криптовалют составляет 186,41 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 56 процентов рынка.

