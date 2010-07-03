Курс биткоина за год впервые превысил 9 тысяч долларов

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Стоимость биткоина впервые за год превысила девять тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

За прошедшие сутки стоимость криптовалюты выросла почти на 3,4% и составила 9129 долларов.

"Нынешний рост биткоина можно объяснить эффектом накопления. С точки зрения технического анализа, в растущем тренде есть периоды консолидации, когда рынок торгуется возле достигнутой ценовой планки, причем колебания постепенно затихают. Затем идет резкий выход, чаще всего в направлении тренда", – рассказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.

14 мая курс биткоина впервые с июля прошлого года превысил отметку в восемь тысяч долларов. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заверил, что биткоин ждет новый рекордный рост.

Эксперт уверен, что вопреки скачкам курса биткоин не сдавал своих позиций, которые всегда были связаны с определенными требованиями рынка. С увеличением количества проектов, в которых используют криптовалюты, биткоин способен стать новым витком в развитии экономики.

6 мая стоимость биткоина преодолела отметку в шесть тысяч долларов. На бирже Binance биткоин вырос в цене на 3,26%, до 5,903 тысячи долларов.

