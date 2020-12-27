Стоимость биткоина превысила 26 тыс долларов

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Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов.

По имеющимся данным биржи Binance, стоимость биткоина зафиксировалась на отметке в 26 226 долларов. При этом портал CoinMarketCap оценивает среднюю цену более чем по 20 биржам в 26 213 долларов. Сообщается, что криптовалюта подорожала на 7,29%.

Отмечается, что тем самым цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Ранее стоимость биткоина превысила отметку в 24 тысячи долларов. Это произошло 20 декабря текущего года.

17 декабря цена биткоина превысила 23 тысяч долларов. На 12:13 биткоин торговался на отметке 23,433 тысячи долларов (+9,71%).

В свою очередь, эксперты спрогнозировали рост курса криптовалюты до 31 тысячи долларов в 2021 году. Согласно прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала будущего года.