Цена биткоина обновила исторический максимум

Фото: depositphotos/spaxiax

Цена биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance

обновила исторический максимум, сообщает РИА Новости.

Вечером 16 декабря стоимость самой популярной криптовалюты выросла на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 доллара. Таким образом, побит рекорд 2017 года и, соответственно, исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Ранее глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассматривает возможность создания своей криптовалюты. По его словам, банк уже имеет наработки в появлении электронной валюты. Греф отметил, что по этому вопросу Сбербанк ведет переговоры с Банком России.