Стоимость биткоина превысила 17 тыс долларов впервые с января 2018 года

Фото: depositphotos/ulchik74

Стоимость биткоина превысила 17 тысяч долларов, сообщает RT.

Таких показателей цена криптовалюты достигла впервые с января 2018 года. В то же время отмечается, что пиковые значения стоимости биткоина не намного превышали эту отметку.

Ранее эксперты нашли способ определять официальную цену биткоинов. По словам специалистов, в течение дня каждые 30 секунд запрашивается курс криптовалюты у нескольких бирж. Полученная информация анализируется и на 23:59:40 по московскому времени выявляется средневзвешенное значение. После этого высчитывается кросс-курс к доллару и рублю.

В конце июля Владимир Путин подписал закон, который запрещает криптовалюты как средство платежа в России. При этом он разрешает осуществлять сделки с цифровыми финансовыми активами с 2021 года.

