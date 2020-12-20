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Стоимость биткоина превысила отметку в 24 тысячи долларов. Таким образом, он обновил исторический максимум, сообщает РИА Новости.

17 декабря цена биткоина превысила 23 тысяч долларов. На 12:13 биткоин торговался на отметке 23,433 тысячи долларов (+9,71%).

Ранее эксперты спрогнозировали рост курса биткоина до 31 тысячи долларов в 2021 году. Согласно прогнозам, котировки биткоина продолжат расти минимум до конца первого квартала будущего года.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников связал рост стоимости биткоина с повышенным интересом к этой сфере экономики. Он подчеркнул, что люди обращают внимание на другие способы заработка.