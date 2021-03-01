В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить размер взыскания за оскорбление судьи или присяжного заседателя. Об этом сообщает RT.
В своем обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева парламентарий указал, что в ходе недавних резонансных процессов их участники позволяли себе оскорбления, в том числе в адрес судей.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в части 2 статьи 297 УК России в части увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи с 200 до 400 тысяч рублей", – указал Федоров.
В настоящий момент штраф за оскорбление судьи составляет 200 тысяч рублей – эта норма была внесена в Уголовный кодекс РФ в конце 2003 года. Предложение повысить размер штрафа депутат Госдумы мотивировал изменением экономической ситуации.
В январе 2021 года в Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для компенсации морального вреда. Согласно документу, предлагается расширить одну из статей Гражданского кодекса РФ.
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