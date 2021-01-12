В Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для компенсации морального вреда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуму внесли законопроект, который расширяет основания для компенсации морального ущерба. Речь идет о вреде, нанесенном незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда.
Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Инициатором законопроекта стала депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия").
Законопроект предусматривает дополнение статьи 1 100 Гражданского кодекса РФ. В нее планируется добавить понятия "незаконное административное задержание и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, повлекшие незаконное лишение (ограничение) свободы гражданина" и "незаконное задержание в качестве подозреваемого".
Данные формулировки также планируется добавить и в статью об ответственности за вред, который нанесен незаконными действиями суда, прокуратуры и органов дознания. Кроме того, законопроектом предусмотрено введение родового понятия "лишение (ограничение) свободы".
Уточняется, что перечни мер для него, которые содержатся в Гражданском кодексе, не являются исчерпывающими. В пояснительной записке к документу указывается, что законопроект нацелен на устранение противоречий в правоприменительной практике.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Сообщалось, что документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: