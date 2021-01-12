В Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для компенсации морального вреда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект, который расширяет основания для компенсации морального ущерба. Речь идет о вреде, нанесенном незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Инициатором законопроекта стала депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия").

Законопроект предусматривает дополнение статьи 1 100 Гражданского кодекса РФ. В нее планируется добавить понятия "незаконное административное задержание и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, повлекшие незаконное лишение (ограничение) свободы гражданина" и "незаконное задержание в качестве подозреваемого".

Данные формулировки также планируется добавить и в статью об ответственности за вред, который нанесен незаконными действиями суда, прокуратуры и органов дознания. Кроме того, законопроектом предусмотрено введение родового понятия "лишение (ограничение) свободы".

Уточняется, что перечни мер для него, которые содержатся в Гражданском кодексе, не являются исчерпывающими. В пояснительной записке к документу указывается, что законопроект нацелен на устранение противоречий в правоприменительной практике.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Сообщалось, что документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.