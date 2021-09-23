"Это наш город": в метро запустили тематический поезд в честь 125-летия МИИТ

В метро запустили тематический поезд, посвященный 125-летию Российского университета транспорта. Состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода.

Внутри вагонов пассажиры увидят архивные фотографии выдающихся ученых и их изобретений, а также инженеров, строителей, студентов и преподавателей.

Также из информационных плакатов можно узнать о важных датах в истории вуза – как из Императорского московского инженерного училища он стал крупнейшим отраслевым университетом страны.