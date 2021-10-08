"Спорная территория": "плата за проезд"

В поселке "Назарьево" под Одинцово разворачивается настоящий спектакль. Актриса театра и кино Ирина Рудоминская со своим мужем не могут завести стройматериалы на свой участок. С их слов, въезд им перекрыл председатель кооператива за то, что супруги отказываются сдавать деньги на обустройство дороги.

В свою очередь, семейство Рудоминских настаивает – плата за ее строительство уже была включена в стоимость загородного участка. Но переговоры с правлением поселка зашли в тупик, поэтому супругам пришлось устроить перфоманс на КПП и перекрыть выезд своим соседям.

Чем закончится представление и смогут ли дачники найти общий язык? Об этом – в программе "Спорная территория".