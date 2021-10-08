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Общество

11:56

В Москве выявлено 4 595 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за сутки выявили 4 595 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом были госпитализированы 1 074 человека, на ИВЛ находятся 470 пациентов. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"В городе выздоровели еще 2 288 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 507 468", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Москве скончался 71 человек с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Пройти ее можно в одном из центров на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. При этом в 2 346 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.

В Москве начнут повсеместно внедрять быстрое ПЦР-тестирование на коронавирус

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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