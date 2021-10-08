Ученый сообщил о более высокой смертности от COVID-19 у больных с ожирением

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Смертность при заболевании коронавирусной инфекцией у людей с ожирением на 45% выше, чем у тех, чей вес находится в норме, заявил академик РАН, советник директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в рамках биотехнологического форума OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово, сообщает РИА Новости.

По его словам, при индексе массы тела от 30 до 40 килограммов на квадратный метр смертность у людей в возрасте 35–45 лет возрастает в шесть раз, а в возрастной группе 25–30 лет – в 12 раз.

Малеев уточнил, что риск госпитализации пациентов с COVID-19 при ожирении увеличивается на 115%, кроме того, они на 70% чаще попадают в реанимацию.

Ранее врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа объяснила рост смертности от COVID-19 в РФ. Отмечается, что в последние недели количество летальных исходов среди россиян, заразившихся коронавирусом, стало наибольшим с начала пандемии. По мнению врача, ситуацию также осложняет нежелание граждан сокращать количество контактов.

