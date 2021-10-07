ВОЗ представила определение постковидного состояния

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Во Всемирной организации здравоохранения впервые представили определение постковидного состояния пациентов. Его также называют длительным или долгосрочным COVID-19, сообщает ТАСС.
В бюллетене организации говорится о таких симптомах, как утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция. Все это проявляется у пациента спустя три месяца после начала болезни и длится по меньшей мере два месяца.
По словам специалистов ВОЗ, из-за того, что определения, которые даются постковидному состоянию, часто варьируются, проведение исследований и разработка клинической политики осложняются.
Для того чтобы предложить консенсусное определение, 17 экспертов рабочей группы ВОЗ провели широкие консультации с участием специалистов, пациентов и сотрудников организации.
Следующее определение стало итогом их работы: "Постковидное состояние наступает у людей с историей вероятного или подтвержденного заражения SARS-CoV-2, обычно через три месяца после начала COVID-19, с симптомами, которые длятся по меньшей мере два месяца и не могут быть объяснены альтернативными диагнозами".
Эксперты отмечают, что после выздоровления от острого коронавируса симптомы могут сохраняться, а также со временем меняться, ослабевать и усиливаться, исчезать и появляться снова.
Согласно исследованиям ВОЗ, около 10–20% пациентов с COVID-19 сталкиваются с сохраняющимися симптомами на протяжении недель и месяцев после острого инфицирования.
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