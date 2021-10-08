В России выявили 27 246 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. При этом в 2 346 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 4 595 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 501, в Московской области – 1 490, в Самарской области – 657, в Нижегородской области – 629, в Башкирии – 615, в Воронежской области – 609, в Свердловской области – 546, в Пермском крае – 536.

Всего в РФ зарегистрировано 7 717 356 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Магаданской области, на Алтае, в Калмыкии и Бурятии.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 936 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Всего с начала пандемии скончались 214 485 человек.

При этом за сутки выписали 20 566 человек. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 819 796 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.