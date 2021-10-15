"Спорная территория": "страшная вышка"

В тихом дворике дома на улице Вавилова неожиданно вырос фонарный столб. И сразу же покой со двора ушел. Жители заволновались, когда прошел слух, что на столбе будет не только фонарь, но и оборудование для мобильной связи.

С местными это новшество никто не согласовывал, а многие из них против того, чтоб электромагнитное излучение влияло на их здоровье. Так ли безвредна вышка сотовой связи, как об этом говорят в компании установившей ее рядом с жилым домом? Об этом – в программе "Спорная территория".