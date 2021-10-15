Система Face Pay заработает на всех станциях столичного метро 15 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система Face Pay заработает на всех станциях Московского метрополитена в пятницу, 15 октября. К новому сервису подключены порядка 240 станций на 14 линиях столичной подземки.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, технология надежна, пройти через турникет по чужой фотографии будет невозможно.

"Технология Liveness отличает обычное фото от лица живого человека", – приводит его слова ТАСС.

Чтобы воспользоваться новой технологией оплаты, необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", привязать транспортную карту "Тройку", банковскую карту и загрузить свою фотографию.

Во время регистрации в сервисе фотография автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, створки турникета открываются.

В столичном Дептрансе подчеркнули, что ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах в соответствии с законом по хранению и обработке персональных данных.

Деньги за поездку спишутся автоматически, если поездок было много, то средства спишутся по тарифу, соответствующему количеству поездок и пересадок, которые совершил пассажир.

Ранее сообщалось, что технология Face Pay вошла в шорт-лист международной премии TechFest. Она претендует на победу в двух номинациях – "Лидер транспортной инфраструктуры" и "Лучшее использование технологий: искусственный интеллект".