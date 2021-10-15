С 18 октября в Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

15:03
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
С 18 октября в столице будет открыто еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работы аналогичного пункта и центра вакцинации в ГУМе.
"Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом эксперименте. Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30, чтобы масштабно охватить население", – заявил градоначальник.
По его словам, выявляемость также достаточно большая – около 4%. Мэр уточнил, что это будет, возможно, эффективным направлением для профилактики коронавируса.
"Сегодня, в этом году, уже совершенно очевидно стало, что качество экспресс-теста достаточно высокое. Дает эффективность в 80% случаев", – объяснил Собянин.
Кроме того, при положительном тесте на антиген COVID-19 специалисты сразу же проводят и ПЦР-тестирование.
Ранее сообщалось, что экспресс-тесты на коронавирус в Москве сдают больше 3 тысяч человек в день. Всего за 4 дня с 11 октября такие тесты сдали 13 тысяч человек. И только у 650 человек результат оказался положительный.
Экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве прошли 13 тыс человек
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