Экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве прошли 13 тыс человек

Экспресс-тесты на коронавирус в Москве сдают больше 3 тысяч человек в день. Эта услуга пользуется популярностью у горожан. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Только за последние сутки в офисах "Мои документы" и торговых центрах проведено более 3 тысяч тестов. Из них 95% – отрицательные.

Всего за 4 дня с 11 октября такие тесты сдали 13 тысяч человек. И только у 650 человек результат оказался положительный. В таком случае люди в том же месте сдают ПЦР-тест, чтобы подтвердить диагноз.

До появления его результата людей просят оставаться дома. Сейчас готовы данные ПЦР-тестов у 560 человек. У 440 диагноз коронавирус подтвердился.

Благодаря экспресс-тестированию, они смогут начать лечение на ранней стадии болезни. Экспресс-тест бесплатный и сдать его может любой желающий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.