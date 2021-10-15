Экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве прошли 13 тыс человек

11:15
Экспресс-тесты на коронавирус в Москве сдают больше 3 тысяч человек в день. Эта услуга пользуется популярностью у горожан. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Только за последние сутки в офисах "Мои документы" и торговых центрах проведено более 3 тысяч тестов. Из них 95% – отрицательные.
Всего за 4 дня с 11 октября такие тесты сдали 13 тысяч человек. И только у 650 человек результат оказался положительный. В таком случае люди в том же месте сдают ПЦР-тест, чтобы подтвердить диагноз.
До появления его результата людей просят оставаться дома. Сейчас готовы данные ПЦР-тестов у 560 человек. У 440 диагноз коронавирус подтвердился.
Благодаря экспресс-тестированию, они смогут начать лечение на ранней стадии болезни. Экспресс-тест бесплатный и сдать его может любой желающий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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