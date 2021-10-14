Директор столичной школы оценила введение экспресс-тестирования детей на COVID-19

В 10 московских школах началась бесплатная экспресс-диагностика учеников на коронавирус. Введение экспресс-тестирования оценила директор школы № 2030 Наталья Рябкова.

"Мы понимаем, что нужно в школе снизить риски заболеваемости детей. К сожалению, сейчас, вот в этом году, заболеваемость детей, именно заболеваемость, не контактность, а заболеваемость детей выросла в разы. И для того, чтобы снизить цепочку распространения коронавирусной инфекции, необходимо проводить такое экспресс-тестирование", – сказала Рябкова.

Ранее сообщалось, что первые исследования начнут делать 14 октября. Ученики смогут проверяться раз в две недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.