Более 300 человек в этом году получили нагрудный знак "Почетный донор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала текущего года звание "Почетный донор Москвы" получили 322 человека.

Главный врач Центра крови имени Гавриловой Ольга Майорова рассказала, что с каждым годом увеличивается число горожан, которые получают этот статус.

"С каждым годом все больше доноров получают этот статус, что свидетельствует об осознанном отношении к донорству, стремлении москвичей безвозмездно сдавать кровь на регулярной основе, чтобы помогать врачам московских стационаров спасать жизни. Уже более 10 лет правительство Москвы активно поощряет вклад горожан в развитие донорского движения с помощью мер социальной поддержки", – приводятся слова Майоровой на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, с 2008 года в столице почетными донорами стали более 3,1 тысячи человек.

Обладающие званием "Почетный донор Москвы" имеют право на меры социальной поддержки, среди которых бесплатный проезд на городском транспорта и пригородных электричках, скидка в размере 50% на оплату коммунальных услуг и обеспечение лекарствами, а также другие льготы.

Стать почетным донором Москвы могут граждане, которые безвозмездно совершили донации цельной крови, ее компонентов, плазмы более 13 раз.

Кроме того, в Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19. Ознакомиться с их перечнем можно на mos.ru.

Сергей Собянин рассказал, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Мэр отметил, что в больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят коронавирус. По словам градоначальника, власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы.

За прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови. Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров.