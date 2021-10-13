В ВОЗ затруднились назвать сроки рассмотрения заявки по "Спутнику V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ВОЗ затрудняются назвать сроки рассмотрения заявки по "Спутнику V". Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге в Женеве.

По ее словам, ожидается, что процесс рассмотрения заявки для экстренного применения возобновится "довольно скоро", но он все еще находится на паузе.

Симао подчеркнула, что возобновление этой процедуры "зависит от некоторых юридических процедур". В частности, по ее словам, как только будут подписаны необходимые документы, ВОЗ вновь откроет рассмотрение заявки.

Речь идет также о предоставлении данных в досье, а также о возобновлении инспекций на объектах в России.

"Сроки будут зависеть от того, когда будут завершены эти юридические процедуры. Тогда мы сможем вместе с заявителем и производителями оценить, чего ожидать и какое время на это потребуется. Сейчас мы этого пока не знаем", – заключила помощник генерального директора ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что во Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине "Спутник V". По его словам, необходимый пакет документов для регистрации вакцины дооформлен, его внесут в течение нескольких недель.

Россия и США обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Он рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.

