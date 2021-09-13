Около 100 млрд рублей направили власти Москвы на поддержку бизнеса за время пандемии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 100 миллиардов рублей было направлено на поддержку бизнеса в Москве в период пандемии COVID-19, рассказал вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отметил вице-мэр, в период пандемии правительство города приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса.

"Различными мерами поддержки уже воспользовалось 60,1 тысячи организаций из пострадавших отраслей, в которых работают свыше 700 тысяч человек", – привел данные Ефимов.

Вице-мэр также заявил, что сроки подачи заявок по всем программами поддержки в Москве были продлены до конца текущего года. Он заверил, что все направления имеют лимиты в бюджете города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на столичную экономику. По словам мэра, ситуация с COVID-19 обошлась экономике города более чем в 600 миллиардов рублей.

До этого мэр столицы подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Средства направят на компенсацию затрат предприятий на борьбу с пандемией, а также на льготные кредиты.