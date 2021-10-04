"Спорная территория": "опасные апартаменты?"

В Академическом районе жители одной из многоэтажек объявили войну бизнесменам, которые выкупили помещение на первом этаже дома.

Все дело в том, что коммерсанты затеяли там ремонт и проводят незаконную перепланировку, подозревают местные. Якобы ломают несущие стены. Из-за этого дом панельный может сложиться, как карточный.

Есть ли реальная угроза? И что собираются открыть на спорной территории новые владельцы? Об этом – в программе "Спорная территория".