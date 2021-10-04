Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.

Собянин подчеркнул, что продолжается работа над созданием хордового сообщения в столице.

"Крупнейший проект – это Северо-Восточная хорда, которая на 80% уже построена. Сегодня запускается важный участок – соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта", – сказал мэр.

По его словам, были также построены два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу.

"Строители справились с этой задачей. Я надеюсь, что до конца следующего года весь проект Северо-Восточной хорды тоже будет запущен. Таким образом, будет реализован один из крупнейших дорожных проектов Москвы", – заключил Собянин.

Строительство связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд начали в апреле 2019 года и завершили на девять месяцев раньше срока. Новая дорога имеет длину около трех километров. Она связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (Северо-Западная хорда) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой. Это исключает необходимость объезда через местные улицы.

Открытие данной связки также снизит нагрузку на Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также улицы Ботаническую, Енисейскую, Сельскохозяйственную, Сигнальный проезд и ряд других.

Кроме того, это позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 730 000 жителей районов Тимирязевского, Марфино, Останкинского, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковского, Отрадного и Головинского.

Ранее Собянин рассказал о проектировании гостиниц в Москве. В настоящее время в этой стадии находятся 20 гостиниц.