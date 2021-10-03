Собянин рассказал о проектировании гостиниц в Москве

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В настоящее время в Москве в стадии проектирования находится порядка 20 гостиниц, сообщил Сергей Собянин.

"За эти годы мы на треть обновили звездный гостиничный фонд за всю историю Москвы, что было построено. И еще порядка 20 гостиниц сейчас находится в проектировании", – сказал мэр эфире канала "Россия 1".

Ранее Собянин рассказал, что в этом году в Москве откроется 13 новых гостиниц. Также он сообщил, что в первом полугодии 2021 года в столице побывали свыше 13 миллионов туристов и экскурсантов.