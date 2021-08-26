В Московской области отменили ограничения при заселении в отели

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Подмосковье отменили антиковидные ограничения при заселении в гостиницы. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Раньше разместиться в отеле на срок более трех суток могли лишь постояльцы, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса (и соответствующий QR-код) или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Также подмосковные отели могли принять гостей, предоставивших справку о перенесенной в течение последних шести месяцев инфекции.

Ранее Сергей Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников предприятий и организаций. Ослабить антиковидные ограничения позволила улучшившаяся эпидемиологическая ситуация.