В Московской области отменили ограничения при заселении в отели

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Подмосковье отменили антиковидные ограничения при заселении в гостиницы. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Раньше разместиться в отеле на срок более трех суток могли лишь постояльцы, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса (и соответствующий QR-код) или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Также подмосковные отели могли принять гостей, предоставивших справку о перенесенной в течение последних шести месяцев инфекции.
Ранее Сергей Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников предприятий и организаций. Ослабить антиковидные ограничения позволила улучшившаяся эпидемиологическая ситуация.
Улучшение эпидситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений
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