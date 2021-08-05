В Роспотребнадзоре выступили против ослабления антиковидных ограничений

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Ослаблять ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией на данный момент рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", – сказала она.

По ее словам, ухудшение эпидситуации сейчас наблюдается в 15 российских регионах: в них показатели заболеваемости превышают средние по стране.

До этого Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России пока находится на недостаточном уровне. Она отметила о необходимости его достижения к 1 сентября.

По ее словам, в 14 регионах РФ, где около 70% взрослого населения сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, наблюдается значительное снижение заболеваемости.

