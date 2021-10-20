"Спорная территория": "Управдома на мыло!"

Полковник МВД в отставке обвиняет своих соседей в незаконной слежке. Инициативная группа жильцов одного из подъездов выступила за идею установить камеры видеонаблюдения в общем холле и у лифтов. Деньги собрали и оборудование подключили.

Но ни о какой слежке речи якобы не идет – со слов активистов, все делается ради безопасности местных жителей. Однако кто-то уже пытался вывести из строя камеры. Остались ли записи и чем закончится конфликт на спорной территории? Об этом – в программе "Спорная территория".