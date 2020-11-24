Аферист уговорил москвичку выкинуть в окно миллион рублей

20:57
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Москвичка 1940 года рождения выкинула в окно 1 миллион рублей, поддавшись на обман афериста, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в начале ноября на юго-западе Москвы. Пожилой женщине позвонил мужчина и представился участковым. Он сказал, что в районе орудует мошенник, который владеет информацией о вкладах пенсионеров в банке и звонит пенсионерам с угрозами.
Лжеучастковый попросил москвичку перезвонить ему, когда на связь выйдет мошенник, а затем рекомендовал ей выполнить требования злоумышленника, чтобы способствовать его поимке.
По требованию мошенника пенсионерка сняла в банке миллион рублей и выбросила их из окна. Мужчина уверял, что деньги вернут, но позже перестал выходить на связь. После этого пенсионерка решила обратиться в полицию.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Подмосковья 1987 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества перед "черной пятницей". Сообщалось, что злоумышленники по телефону рассказывают о якобы выгодных акциях и кредитных предложениях, для которых требуются данные банковской карты пользователя. В связи с этим специалисты рекомендовали уточнять любую полученную информацию в официальных банках.
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