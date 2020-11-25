Назван способ выявить мошенников в Telegram

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Специалисты Роскачества рассказали о популярных схемах мошенничества в Telegram. По их словам, одними из главных признаков обмана являются предложения перехода на сомнительные сторонние ресурсы и получения "легких денег", сообщает ТАСС.

В Роскачестве также рассказали о видах мошенничества, когда злоумышленники маскируют вредоносные программы под рекламные предложения и просят скачать их на устройства.

"На этапе переговоров злоумышленники просят скачать файл якобы с презентацией продукта, рекламу которого они хотят оплатить. На самом деле пользователь скачивает вредоносную программу, которая отбирает управление аккаунтом в Telegram", – рассказали специалисты.

Также эксперты сообщили о фейковых мошеннических каналах, которые маскируются под известные. В таких случаях рекомендуется внимательно относиться к действиям, которые от вас требуют администраторы. К примеру, подозрения должны возникнуть, если пользователя просят перейти по сомнительной ссылке или предлагают легкий заработок, пояснили в Роскачестве.

Ранее эксперт рассказал, как предотвратить кражу паролей во время видеоконференци. Для того чтобы защитить себя от такого рода мошенничества, специалист рекомендовал убрать из поля зрения камеры все важные данные – любые записки и блокноты. Также он посоветовал избегать ввода паролей и любой конфиденциальной информации во время видеоконференции.