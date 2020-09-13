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Фото: twitter.com/unwatch
В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари.
Он был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных демонстрациях в 2018 году. Власти также обвиняли 27-летнего спортсмена в создании спецгрупп для свержения действующего в стране режима и убийстве агента безопасности.
Афкари получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Вместе с ним были осуждены два его брата – Вахид и Хабиб. Первый получил 54 года тюрьмы, второй – 27 лет, сообщает AP.
Навид обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека. Он рассказал, что признательные показания давал под пытками: его душили пластиковым пакетом и заливали алкоголь в ноздри.
Мать братьев записала видеообращение в котором также отметила, что полицейские истязали Вахида, чтобы он дал показания против Навида. В результате он трижы пытался совершить суицид.
По ее словам, было организовано несправедливое судебное слушание, а у ее сыновей не было возможности защитить себя. При этом состоялось только одно заседание без каких-либо доказательств вины.
За спортсмена заступались глава UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Майкл Помпео в Twitter назвал казнь "ужасной и жестокой". Он добавил, что жизнь и смерть Афкари "не будут забыты".
Международный олимпийский комитет (МОК) также обращался к властям Ирана с просьбой о пощаде и остался шокирован казнью, говорится в заявлении на сайте организации.
В августе суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне 2013 года. Тогда погибли три человека, еще 264 получили ранения.
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