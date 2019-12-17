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В мире

11:33

Экс-главу Пакистана приговорили к смертной казни

за рубежом

Фото: ТАСС/AP/Photo/Anjum Naveed

Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает ТАСС.

Вердикт в отношении экс-главы и военного лидера страны принял Специальный суд Пакистана.

"Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", – заявили в ходе заседания.

Отмечается, что бывшего пакистанского лидера обвиняют в приостановлении им действия Конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году. Первез Мушарраф занимал пост главы государства в период с 2001 по 2008 годы.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить смертную казнь. Взамен нее предлагается ввести одиночное заключение на пожизненный срок.

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