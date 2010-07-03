Убийцу восьмимесячного ребенка приговорили к казни в Белоруссии

Фото: depositphotos/alexraths

В Белоруссии суд вынес смертный приговор мужчине за убийство восьмимесячной дочки своей знакомой. Мать погибшего ребенка была приговорена к 25 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Брестского областного суда.

Женщина была осуждена по статье "Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц". Свой срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Мужчине была назначена исключительная мера наказания – расстрел.

Преступление произошло в октябре минувшего года в городе Лунинец Брестской области. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил отец. Обвинение в убийстве девочки было предъявлено 25-летней матери и ее знакомому. Во время задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время Белоруссия является единственной европейской страной, где разрешена смертная казнь. При этом смертные приговоры не выносятся в отношении женщин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в парламент планируется внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов. Он отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался, но речь шла о террористах и их пособниках.

