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Общество

18:12

Убийцу восьмимесячного ребенка приговорили к казни в Белоруссии

суды общество за рубежом

Фото: depositphotos/alexraths

В Белоруссии суд вынес смертный приговор мужчине за убийство восьмимесячной дочки своей знакомой. Мать погибшего ребенка была приговорена к 25 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Брестского областного суда.

Женщина была осуждена по статье "Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц". Свой срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Мужчине была назначена исключительная мера наказания – расстрел.

Преступление произошло в октябре минувшего года в городе Лунинец Брестской области. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружил отец. Обвинение в убийстве девочки было предъявлено 25-летней матери и ее знакомому. Во время задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время Белоруссия является единственной европейской страной, где разрешена смертная казнь. При этом смертные приговоры не выносятся в отношении женщин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в парламент планируется внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов. Он отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался, но речь шла о террористах и их пособниках.

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