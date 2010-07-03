Мать убитой в Саратове девочки не поддержала возврат смертной казни

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Мать убитой в Саратове девятилетней девочки выступила против отмены моратория на смертную казнь в России, сообщает РИА Новости.

По словам женщины, она бы не хотела, чтобы имя ее ребенка ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки у гаражей было найдено тело ребенка. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина. На допросе он признался, что совершил преступление, испугавшись, будто ребенок расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

В субботу, 12 октября, подозреваемого арестовали по ходатайству следствия на два месяца. В воскресенье, 13 октября, в Саратове на Сторожевском кладбище похоронили девятилетнюю школьницу.

После трагедии саратовцы организовали онлайн-петицию об отмене моратория на смертную казнь. Госдума запустила на сайте соответствующий опрос. Более 78% проголосовавших высказались за отмену моратория на смертную казнь.

В Кремле же заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

