фото: СК РФ

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение, сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании собранных по делу доказательств подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

Как отмечается, он полностью признал вину. В ходе проверки показаний на месте происшествия обвиняемый подробно рассказал о случившемся.

Утром 9 октября девятилетняя жительница Саратова ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде. По пути девочка пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело нашли в гараже.

Подозреваемый 35-летний Михаил Туватин заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он объяснил свой мотив, заявив, что убил ребенка из-за гаража.

По данным СК, подозреваемый несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.

9 октября, как полагают следователи, мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

Уточняется, что у задержанного есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства занялись московские следователи, они прибыли в Саратов на помощь местным коллегам.

