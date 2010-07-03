В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.

Он отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался, но речь шла о террористах и их пособниках.

"Но сегодня мы говорим: чем отличается террорист от детоубийц? Только тем, что он лозунги какие-то выдвигает. Ничего человеческого у этих людей не осталось. Даже пожизненное наказание – это не то, что должны понести эти нелюди", – приводит слова Миронова Агентство "Москва".

Он отметил, что в нижнюю палату парламента в ближайшее время будет внесен соответствующий законопроект.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки у гаражей было найдено тело ребенка. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина. На допросе он сообщил, он совершил преступление, испугавшись, будто ребенок расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

В субботу, 12 октября, подозреваемого арестовали по ходатайству следствия на два месяца. В воскресенье, 13 октября, в Саратове на Сторожевском кладбище похоронили девятилетнюю школьницу.

После трагедии в Саратове в Сети появилась петиция об отмене моратория на смертную казнь. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

