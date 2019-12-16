Смертную казнь в РФ могут заменить одиночным заключением

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроекты, согласно которым предлагается заменить смертную казнь как высшую меру наказания одиночным заключением пожизненно. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе, сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что по действующему уголовному законодательству высшей мерой наказания является смертная казнь. Она предусмотрена за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, правоохранителя либо лица, осуществляющего правосудие. Кроме того, такая мера распространяется на геноцид.
"В отношении лиц, признанных судом виновными по перечисленным выше статьям УК РФ и приговоренных к смертной казни, приговор не приводится в исполнение, и они отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительных учреждениях", – сказано в пояснительной записке к документам.
Так, по новой инициативе предлагается заменить казнь пожизненным лишением свободы с отбыванием наказания в одиночной тюремной камере. Предполагается, что так будет соблюден принцип справедливости, поскольку будет выполнена конституционная гарантия на жизнь.
"Позволит избежать фатальных последствий из-за возможных судебных ошибок в случае приведения приговора смертной казни в исполнение", – заключили авторы инициативы.
Кроме того, отмечается, что в России действует бессрочный мораторий на смертную казнь, а потому рассмотрение инициативы является актуальным вопросом.
Ранее сообщалось, что убийца восьмимесячного ребенка был приговорен к казни в Белоруссии. Виновными в преступлении сочли 25-летнюю мать девочки и ее знакомого. Женщина была приговорена к 25 годам заключения в колонии.
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