В Госдуме выступили за отмену моратория на смертную казнь для педофилов

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов полагает, что в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так депутат прокомментировал новость о задержании в Кемеровской области мужчины по подозрению в убийстве двух школьниц.
"Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить", – заявил парламентарий.
Емельянов отметил, что соответствующее решение предстоит принять новому составу нижней палаты российского парламента, который будет сформирован по итогам предстоящих выборов.
"Мы будем настаивать на этом. Дальше все будет зависеть от состава Госдумы", – подчеркнул он.
6 сентября в Киселевске Кемеровской области исчезли две десятилетние девочки. Одноклассницы не вернулись домой из школы. К ночи того же дня родители девочек обратились в правоохранительные органы.
На следующий день школьниц обнаружили мертвыми. В рамках расследования оперативники проверили лиц, ранее судимых за сексуальные преступления, и задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина уже дал признательные показания.
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