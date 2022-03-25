В ГД предложили приостановить работу коллекторских организаций в РФ

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил Михаилу Мишустину письмо с предложением приостановить работу коллекторских организаций в России на фоне санкций, передает RT.

По его словам, меры правительства по минимизации последствий санкций оздоравливают, но для процесса полного укрепления экономики потребуется длительное время.

Кроме того, он отметил, что уход с рынка зарубежных компаний может привести к снижению доходов россиян. Те, кто имеет банковские кредиты, рискует столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат. Эта ситуация может привлечь коллекторов, отметил парламентарий.

"Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся выбиванием банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России", – подчеркнул Милонов.

Ранее доцент кафедры Национальной экономики РУДН Сергей Зайнуллин рассказал, что финансовую подушку безопасности нужно иметь всегда, особенно это актуально во время кризиса. По его словам, оптимальным вариантом будет иметь в запасе минимум трехмесячный бюджет семьи.

