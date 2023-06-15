РФ ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки

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Россия продолжает переговоры с шестью странами Латинской Америки о безвизовом режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

На полях ПМЭФ он уточнил, что на данный момент безвизовый режим подписан с 27 странами Латинской Америки из 33. С оставшимися шестью, а именно с Багамами, Барбадосом, Гаити, Мексикой, Тринидадом и Тобаго, а также Сент-Люсией, переговоры формально идут. У этих стран проекты находятся на рассмотрении.

"Наша цель, давно уже объявленная, сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами (стран – Прим. ред.) Латинской Америки и гражданами России", – подчеркнул Щетинин.

С 15 мая был отменен визовый режим для граждан Грузии, которые намереваются въехать на территорию России. Исключением стали граждане, которые приезжают в РФ для осуществления трудовой деятельности, и те, кто приезжает в страну в рамках временного пребывания на срок более 90 дней, например, для получения образования.

Также стало известно, что Иран может отменить визовый режим для россиян до конца лета 2023 года. Помимо этого, Россия и Иран договорились о запуске в стране платежной системы "Мир", сообщил замминистра туризма, культурного наследия и ремесел исламской республики Али Асгар Шалбафиян.

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