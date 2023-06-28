В МЭР допустили начало безвизовых турпоездок между РФ и Ираном в июле

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Безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Ираном могут начаться уже в предстоящем июле. Об этом сообщил президенту глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время совещания по развитию туризма.

Министр рассказал, что российский Северный Кавказ является привлекательным направлением для путешественников из мусульманских стран, в том числе из государств Каспийского бассейна. В этой связи он отметил, что нарастить турпоток в этот регион поможет соглашение о безвизовых поездках с Ираном.

"Обменялись с Ираном перечнем туристических компаний. Ждем, что туристы поедут уже с июля", – приводит слова Решетникова ТАСС.

Ранее стало известно, что Иран может отменить визы для российских туристов до конца лета текущего года. В министерстве туризма страны отмечали, что необходимые для этого соглашения уже достигнуты. Также в ведомстве сообщили о готовности к запуску в Иране платежной системы "Мир".

