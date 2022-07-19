Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге свободы поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Паспорт гражданина РФ опустился на одну позицию в рейтинге компании Henley&Partners, ранжирующем паспорта мира по числу безвизовых направлений, заняв 50-е место, сообщает издание РБК.

Согласно данным исследования, граждане России могут путешествовать в безвизовом режиме по 119 направлениям мира.

Российский паспорт в рейтинге оказался между документами Палау и Боснии и Герцеговины. При этом первую строчку занял паспорт Японии, обладатели которого имею возможность путешествовать в 193 государства без визы.

На втором месте оказались паспорта Южной Кореи и Сингапура – 192 страны для безвизового посещения. Третье место закрепилось за паспортами ФРГ, Испании, Италии, Финляндии и Люксембурга с возможностью безвизовых поездок в 190 государств.

Шестое место занял паспорт британского подданного (187 стран), седьмое – швейцарский паспорт (186). На десятом месте оказалась Литва, с паспортом которой можно путешествовать без визы в 182 страны, на одиннадцатом месте расположились Эстония и Латвия (181 страна).

Отмечается, что Украина занимает 35-е место со 144 странами для безвизового посещения, Грузия – 52-е (116 безвизовых направлений), Белоруссия – 71-е (78 государств), Казахстан – 73-е (76 стран).

Обладатели паспорта Туркменистана могут посетить без оформления визы 53 страны. При этом абсолютный антирекорд – за Афганистаном, откуда без визы можно путешествовать только в 27 государств мира.

Ранее замдиректора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев сообщил, что введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из страны не планируется.

Он подчеркнул, что право на свободный выезд за пределы РФ закреплено в Конституции, но может быть ограничено в отношении подозреваемых или обвиняемых при неисполнении назначенного судом наказания и в ряде других случаев.

