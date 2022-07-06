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Общество

14:14

Введение выездных виз для россиян не планируется – МИД РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из страны не планируется, заявил замдиректора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что право на свободный выезд за пределы РФ закреплено в Конституции, но может быть ограничено в отношении подозреваемых или обвиняемых, при неисполнении назначенного судом наказания и в ряде других случаев.

"Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется", – заявил Зайцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о разработке в России закона о "невозвращенцах" и выездных визах. Он подчеркнул, что в России ничего подобного нет и быть не может.

До этого представитель "Единой России" Султан Хамзаев предложил лишить российских бизнесменов и медийных личностей, покинувших страну во время проведения специальной военной операции на Украине, права возвращения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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