В Кремле назвали чушью слухи о разработке в РФ закона о "невозвращенцах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о разработке в России закона о "невозвращенцах" и выездных визах, сообщает РИА Новости.
"Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", – сказал Песков.
Ранее представитель "Единой России" Султан Хамзаев предложил лишить российских бизнесменов и медийных личностей, покинувших страну во время проведения специальной военной операции на Украине, права возвращения на родину.
Дмитрий Песков заявлял, что на сегодняшний день многие показывают "свою сущность", уезжая из России. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что очищение общества от предателей укрепит РФ.
Песков обратил внимание на то, что кто-то уходит с работы, некоторые отказываются от активной службы, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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