Мбаппе покинет "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона

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Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Килиан Мбаппе уйдет из футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Об этом сообщает агентство RMC Sport.

По данным собеседника издания, спортсмен уже сообщил о своем решении президенту команды Нассеру аль-Хелаифи.

Мбаппе выступает за клуб с лета 2017 года. За это время он стал лучшим бомбардиром команды, забив 243 мяча.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий Лионель Месси, французский футболист Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Мбаппе вместе со сборной Франции стал финалистом чемпионата мира.

До этого российский футболист Александр Головин обошел Килиана Мбаппе в списке лучших футболистов ФК "Монако". Полузащитник оформил дубль, после которого на счету Головина стало 29 забитых мячей за монегасков. В свою очередь, Мбаппе забил 27 голов, играя за "Монако".

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