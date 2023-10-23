Российский футболист Головин обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров "Монако"

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Российский футболист Александр Головин обошел Килиана Мбаппе, выступающего за парижский "ПСЖ", в списке лучших футболистов ФК "Монако", передает "Газета.ру".

В матче "Монако" с "Метцем" российский полузащитник оформил дубль, после которого на счету Головина стало 29 забитых мячей за монегасков. В свою очередь, Мбаппе забил 27 голов, играя за "Монако". Кроме того, Головин обошел легенд французского футбола Тьерри Анри и Бернарду Силву, у которых по 28 забитых голов. Однако рекордсменом по голам за "Монако" является Делио Оннис. У него насчитывает 193 голов.

В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 8 матчей. Полузащитник отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Помимо этого, встреча между "Монако" и "Метцем" завершилась со счетом 2:1. При этом оба мяча забил Головин. Контракт россиянина с "Монако" завершится летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу в 2032 году пройдет в Италии и Турции. До этого отмечалось, что чемпионат Европы по футболу 2028 года будет проведен в Великобритании и Ирландии. Ближайший турнир состоится в 2024 году в Германии.

Между тем исполком UEFA отменил решение о допуске российских сборных к международным соревнованиям среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что "технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось".

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